Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE
RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE
IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA
PRENESTINA.
CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA
DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA
STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI
TIBURTINI E VIALE CASTRENSE.
FILE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA
DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SU VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA, MENTRE è
ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA
STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA..
SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA SU VIA NOMENTANA DA MONTE SACRO A
SANT’ALLESSANDRO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI
BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA
SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE SERVIZIO I TRAM DELLE LINEE 2,
3, 19 SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma