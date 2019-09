Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE

RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE

IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA

PRENESTINA.

CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA

DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA

STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI

TIBURTINI E VIALE CASTRENSE.

FILE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA

DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SU VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA, MENTRE è

ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA

STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA..

SI RALLENTA IN USCITA DA ROMA SU VIA NOMENTANA DA MONTE SACRO A

SANT’ALLESSANDRO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A

VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI

BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA

SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE SERVIZIO I TRAM DELLE LINEE 2,

3, 19 SARANNO INTERESSATI DA MODIFICHE.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma