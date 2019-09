Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, MENTRE CI SONO RALLENTAMENTI

DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA

CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

SU VIA DEL FORO ITALICO RISOLTO L’INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,

MA CI SONO ANCORA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA SALARIA IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA ANCHE

LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

DIFFICOLTÀ IN USCITA DA ROMA SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DI UN

INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA.

A CAUSA DI UNA VORAGINE E PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, CHIUSA

AI MEZZI PESANTI VIA DELLA PISANA TRA IL GRA E VIA DI BRAVA IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

FILE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA, DLL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA

DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.

SI RALLENTA VERSO OSTIA, ANCORA PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA.

INFINE, QUESTA SERA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA

SALARIA, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma