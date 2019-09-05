Traffico Roma del 05-09-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, MENTRE CI SONO RALLENTAMENTI
DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA
CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RISOLTO L’INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
MA CI SONO ANCORA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA ANCHE
LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
DIFFICOLTÀ IN USCITA DA ROMA SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DI UN
INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA.
A CAUSA DI UNA VORAGINE E PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, CHIUSA
AI MEZZI PESANTI VIA DELLA PISANA TRA IL GRA E VIA DI BRAVA IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
FILE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA, DLL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA
DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
SI RALLENTA VERSO OSTIA, ANCORA PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO, DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA.
INFINE, QUESTA SERA RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA
SALARIA, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma