Traffico Roma del 05-09-2021 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione poco il traffico in queste prime ore pomeridiane sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto cittadino della A24 pochi gli spostamenti anche sull’intero percorso della tangenziale est in aumento In quest’ultima ora la circolazione sulla autostrada Roma Napoli dove si rallenta tra Frosinone e Colleferro direzione della capitale a chi viaggia ricordiamo comunque che in questa domenica Come di consueto i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate di prenderanno a transitare tutte le strade extraurbane unicamente dopo le 22 raccomandiamo Inoltre prudenza sulla A24 roma-teramo ai confini tra Lazio e Abruzzo a causa del maltempo e della pioggia tra Vicovaro e carsoli-oricola in città possibili rallentamenti per un incidente su via di Tor Vergata in prossimità di via Marcello Alessio è chiusa la corsia centrale verso via Tuscolanaa chi piace m ricordiamo che domani lunedì 6 settembre dopo le linee B e B1 torna l’orario invernale anche per la linea maggiori dettagli sulle nostre notizie sul Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma