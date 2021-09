Traffico Roma del 05-09-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla relazione sulla A1 Roma Napoli traffico continua a essere sostenuto tra Pontecorvo e la diramazione Roma Sud per chi è diretto alla capitale rallentamento questo tardo pomeriggio anche sulle tratto Firenze Roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord Provenendo dal capoluogo Toscano circolazione sostenuta sulla A24 roma-teramo da soli fino alla barriera di Roma Est per chi proviene dall’Abruzzo è aumentato sempre in questo inizio serata il traffico di rientro verso la capitale sulla A12 roma-civitavecchia tra Santa Severa Torrimpietra anche per la presenza di un veicolo in avaria proseguendo sulla stessa direzione difficoltà sull’Aurelia tra Aranova e Castel di Guido trafficata la Pontina tra Pomezia e Spinaceto per Quito a Roma stessa situazione su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede traffico intenso ma senza altri disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e tuttoinfine ricordiamo che la stazione della metro B Colosseo precedentemente chiusa per motivi di sicurezza è stata riaperta completamente in entrata e in uscita maggiori dettagli sulle nostre notizie disponibili sul sito Roma punto luceverde.it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma