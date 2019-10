Traffico Roma del 05-10-2019 ore 07:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO

CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE DURANTE QUESTO

FINE SETTIMANA PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL NODO DI

SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI MB.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN ZONA PORTUENSE, PROSEGUE FINO A DOMANI LA XXVI

EDIZONE DEL “ROMICS” PER GLI AMANTI DEL FUMETTO, DEL CINEMA E

DELL’ANIMAZIONE. PREVISTO UN GRAN NUMERO DI SPETTATORI E PIÙ TRAFFICO IN

TUTTA L’AREA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

