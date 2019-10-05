Traffico Roma del 05-10-2019 ore 08:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE
PRIMA DI SETTEBAGNI VERSO LA CITTÀ.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
SCARSA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
AL TUFELLO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE
SU VIA DELLE VIGNE NUOVE, ALTEZZA VIA RODOLFO VALENTINO.
A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE DURANTE QUESTO
FINE SETTIMANA PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL NODO DI
SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI MB.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN ZONA PORTUENSE, PROSEGUE FINO A DOMANI LA XXVI
EDIZONE DEL “ROMICS” PER GLI AMANTI DEL FUMETTO, DEL CINEMA E
DELL’ANIMAZIONE. PREVISTO UN GRAN NUMERO DI SPETTATORI E PIÙ TRAFFICO IN
TUTTA L’AREA.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma