Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 8:50

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN ZONA PORTUENSE, PROSEGUE FINO A DOMANI LA XXVI

EDIZONE DEL “ROMICS” PER GLI AMANTI DEL FUMETTO, DEL CINEMA E

DELL’ANIMAZIONE. PREVISTO UN GRAN NUMERO DI SPETTATORI E PIÙ TRAFFICO IN

TUTTA L’AREA.

NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO GIOVANNI XXIII, DALLE

14:30 ALLE 16:00, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO 500 PERSONE PER

L’INCONTRO DI PREGHIERA ORGANIZZATO A FAVORE DELLA CHIESA.

A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE DURANTE QUESTO

FINE SETTIMANA PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL NODO DI

SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA, PROSEGUE PER TUTTA LA GIORNATA CON I BUS SOSTITUTIVI MB.

NEL POMERIGGIO DI OGGI, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE

POLITICA IN PIAZZA DELL’ESQUILINO, DALLE 16 ALLE 18, NELL’AREA COMPRESA TRA

VIA CAVOUR E L’OBELISCO.

PIÙ TRAFFICO PREVISTO ANCHE IN ZONA EUR PER UN CONCERTO ALLE 21:00, PRESSO

L’ATLANTICO LIVE IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERTURA AL PUBBLICO È

PREVISTA ALLE 18:30 PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO SERALE DI ACHILLE LAURO.

