Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09:00
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ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 8:50
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, IN ZONA PORTUENSE, PROSEGUE FINO A DOMANI LA XXVI
EDIZONE DEL “ROMICS” PER GLI AMANTI DEL FUMETTO, DEL CINEMA E
DELL’ANIMAZIONE. PREVISTO UN GRAN NUMERO DI SPETTATORI E PIÙ TRAFFICO IN
TUTTA L’AREA.
NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO GIOVANNI XXIII, DALLE
14:30 ALLE 16:00, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO 500 PERSONE PER
L’INCONTRO DI PREGHIERA ORGANIZZATO A FAVORE DELLA CHIESA.
A CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE DURANTE QUESTO
FINE SETTIMANA PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL NODO DI
SCAMBIO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA, PROSEGUE PER TUTTA LA GIORNATA CON I BUS SOSTITUTIVI MB.
NEL POMERIGGIO DI OGGI, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE
POLITICA IN PIAZZA DELL’ESQUILINO, DALLE 16 ALLE 18, NELL’AREA COMPRESA TRA
VIA CAVOUR E L’OBELISCO.
PIÙ TRAFFICO PREVISTO ANCHE IN ZONA EUR PER UN CONCERTO ALLE 21:00, PRESSO
L’ATLANTICO LIVE IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERTURA AL PUBBLICO È
PREVISTA ALLE 18:30 PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO SERALE DI ACHILLE LAURO.
GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma