Traffico Roma del 05-10-2019 ore 09:30

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTE LE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.

RALLENTATA INVECE PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO A TRA

ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO.

ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, VI RICORDIAMO CHE IL PERCORSO DELLA METRO B

CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB.

DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE

DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOACCHINO IN PRATI, CHIUSA AL TRAFFICO VIA POMPEO

MAGNO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEI QUIRITI E VIA EZIO.

PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA EUR PER UN CONCERTO ALLE 21:00, PRESSO

L’ATLANTICO LIVE IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERTURA AL PUBBLICO È

PREVISTA ALLE 18:30 PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO SERALE DI ACHILLE LAURO.

