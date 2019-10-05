Traffico Roma del 05-10-2019 ore 10:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTE LE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
RALLENTATA INVECE PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO A TRA
ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO.
ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA, VI RICORDIAMO CHE IL PERCORSO DELLA METRO B
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB.
DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE
DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOACCHINO IN PRATI, CHIUSA AL TRAFFICO VIA POMPEO
MAGNO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEI QUIRITI E VIA EZIO.
PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA EUR PER UN CONCERTO ALLE 21:00, PRESSO
L’ATLANTICO LIVE IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERTURA AL PUBBLICO È
PREVISTA ALLE 18:30 PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO SERALE DI ACHILLE LAURO.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma