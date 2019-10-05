Traffico Roma del 05-10-2019 ore 11:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE
SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA LAURENTINA E LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA
DI FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA, SENZA PARICOLARI DISAGI, GLI SPOSTAMENTI
SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.
TUTTO REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SOLO IN PROSSIMITà DEL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO, VERSO SAN
GIOVANNI
NEL QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, CODE PER UN INCIDENTE NEL SOTTOVIA IGNAZIO
GUIDI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE BRASILE, IN DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO.
INCOLONNAMENTI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA NOMETANA,IN PARTICOLARE TRA
IL GRA E VIALE KANT, SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN
TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. FILE ANCHE SU VIA APPIA, TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PIù TRAFFICO RISPETTO A UN’ORA FA, ANCHE SU VIA BOCCEA, VIA AURELIA ANTICA
E LUNGO VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE A POMEZIA.
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TEMPO REALE SUL TUO SMARTPHONE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma