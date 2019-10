Traffico Roma del 05-10-2019 ore 11:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE

SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA LAURENTINA E LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA

DI FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA, SENZA PARICOLARI DISAGI, GLI SPOSTAMENTI

SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

TUTTO REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SOLO IN PROSSIMITà DEL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO, VERSO SAN

GIOVANNI

NEL QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, CODE PER UN INCIDENTE NEL SOTTOVIA IGNAZIO

GUIDI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE BRASILE, IN DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO.

INCOLONNAMENTI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA NOMETANA,IN PARTICOLARE TRA

IL GRA E VIALE KANT, SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN

TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. FILE ANCHE SU VIA APPIA, TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PIù TRAFFICO RISPETTO A UN’ORA FA, ANCHE SU VIA BOCCEA, VIA AURELIA ANTICA

E LUNGO VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE A POMEZIA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

