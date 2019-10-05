Traffico Roma del 05-10-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 12:20
NEL POMERIGGIO DI OGGI, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE
POLITICA IN PIAZZA DELL’ESQUILINO, DALLE 16 ALLE 18, NELL’AREA COMPRESA TRA
VIA CAVOUR E L’OBELISCO.
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE, QUESTA VOLTA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, SU
LUNGOTEVERE CASTELLO ALTEZZA VIA CARDINALE DELL’ACQUA. PRUDENZA DUNQUE
DALLE 14:00 ALLE 18:00.
NEL QUARTIERE PRATI, E PIÙ PRECISAMENTE SU LARGO GIOVANNI XXIII, DALLE
14:30 ALLE 16:00, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO 500 PERSONE PER
L’INCONTRO DI PREGHIERA ORGANIZZATO A FAVORE DELLA CHIESA.
DALLE 15 DI QUESTO POMERIGGIO, E FINE AL TERMINE DELLA FESTA PATRONALE
DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOACCHINO IN PRATI, CHIUSA AL TRAFFICO VIA POMPEO
MAGNO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEI QUIRITI E VIA EZIO.
PIÙ TRAFFICO PREVISTO ANCHE IN ZONA EUR PER UN CONCERTO ALLE 21:00, PRESSO
L’ATLANTICO LIVE IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERTURA AL PUBBLICO È
PREVISTA ALLE 18:30.
INFINE, VI RICORDIAMO DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO ROMA-CAGLIARI ALLE 15:00.
CONSUETE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER FACILITARE L’AFFLUSSO E IL
DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.
GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma