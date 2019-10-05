Traffico Roma del 05-10-2019 ore 13:30
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CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA
CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.
RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LAURENTINA E LA VIA APPIA.
NEI PRESSI DEL RACCORDO, SU VIA APPIA NUOVA INCIDENTE IN PROSSIMITÀ
DELL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA GREGORIO XIII.
UN ALTRO, SU VIA PORTUENSE, CODE TRA VIA RAMAZZINI E VIA PIETRO VENTURI, IN
DIREZIONE DEL RACCORDO.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI. VERSO LO STADIO OLIMPICO, E CODE TRA VIA DI TOR DI QUINTO E
SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
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TEMPO REALE SUL TUO SMARTPHONE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma