Traffico Roma del 05-10-2019 ore 15:30
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TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO IN CITTÀ.
SI REGISTRANO SOLO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL QUARTIERE APPIO, LUNGO VIA
CILICIA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
IN CENTRO, IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI, È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE,
CHIUSA L’INTERA PIAZZA, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E DEVIAZIONI DEL
TRAFFICO NELL’AREA TRA VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA VENEZIA.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.
REGOLARE IL PERCORSO TRA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO -IONIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma