Traffico Roma del 05-10-2019 ore 15:30

TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO IN CITTÀ.

SI REGISTRANO SOLO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL QUARTIERE APPIO, LUNGO VIA

CILICIA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI.

IN CENTRO, IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI, È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE,

CHIUSA L’INTERA PIAZZA, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E DEVIAZIONI DEL

TRAFFICO NELL’AREA TRA VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA VENEZIA.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.

REGOLARE IL PERCORSO TRA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO -IONIO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma