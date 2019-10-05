Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17:00
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DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, CODE TRA VIA
DELLA MAGLIANA E IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE EUR.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, DA LARGO SETTIMIO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
FILE, NEL QUARTIERE APPIO LATINO, LUNGO VIA CILICIA, TRA IL BIVIO PER VIA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SUL RACCORDO ANULARE, TRA LA DIRAMAZIONE
PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA.
TRAFFICO INTENSO ANCHE, TRA VIA ARDEATINA E VIA TUSCOLANA, IN ESTERNA.
IN CENTRO, IN PIAZZA DELL’ESCQUILINO È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CHE
TERMINERÀ ALLE 18.00, SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.
REGOLARE IL PERCORSO TRA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO -IONIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma