Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17:00

DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, CODE TRA VIA

DELLA MAGLIANA E IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE EUR.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, DA LARGO SETTIMIO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.

FILE, NEL QUARTIERE APPIO LATINO, LUNGO VIA CILICIA, TRA IL BIVIO PER VIA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SUL RACCORDO ANULARE, TRA LA DIRAMAZIONE

PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE, TRA VIA ARDEATINA E VIA TUSCOLANA, IN ESTERNA.

IN CENTRO, IN PIAZZA DELL’ESCQUILINO È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CHE

TERMINERÀ ALLE 18.00, SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.

REGOLARE IL PERCORSO TRA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO -IONIO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma