Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17:30
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RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE, TRA VIA TUSCOLANA E VIA
APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA, LUNGO
L’ANELLO ESTERNO.
INCIDENTE E RALLENTAMENTI, AD OSTIA ANTICA IN VIA DI CASTEL FUSANO, IN
CORRISPONDENZA DI VIA OSTIENSE.
IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL SANT’ANGELO CODE PER INCIDENTE SU
LONGOTEVERE TOR DI NONA, IN DIREZIONE FLAMINIO.
PRESTARE ATTENZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE NOMENTANO, LUNGO
VIALE DELLE PROVINCE.
FILE LUNGO LA TANGENZIALE EST, TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN CENTRO, IN PIAZZA DELL’ESCQUILINO È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CHE
TERMINERÀ ALLE 18.00, SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma