Traffico Roma del 05-10-2019 ore 18:30

DA POCO RIAPERTA LA TANGENZIALE EST, PRECEDENTEMENTE CHIUSA IN PROSSIMITÀ

DELL’USCITA PER SAN LORENZO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA TIBURTINA.

RIPERCUSSIONI, ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN INGRESSO A ROMA, CODE,

DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE.

INCIDENTE E CODE, AD OSTIA ANTICA IN VIA DI CASTEL FUSANO, IN

CORRISPONDENZA DI VIA OSTIENSE, CODE ANCHE SU QUEST’ULTIMA.

IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL SANT’ANGELO CODE PER INCIDENTE SU

LONGOTEVERE TOR DI NONA, A PARTIRE DA PONTE MAZZINI, IN DIREZIONE FLAMINIO.

CODE A TRATTI LUNGO VIA SALARIA DALL’AREOPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE

EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON IL

RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma