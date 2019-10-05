Traffico Roma del 05-10-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA UN INCIDENTE, TRA LE USCITE DELLA ROMA
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE PER CHI PROVIENE DA FIUMICINO E DEVE IMMETTERSI
SUL RACCORDO ANULARE.
E SEMPRE SULLA ROMA FIUMICINO, ANCORA CODE, TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL
CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.
SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO CONGESTIONATO E CODE, TRA VIA
CASILINA E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA NUOVA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GROTTAROSSA E VIA DEI
DUE PONTI, VERSO CORSO DI FRANCIA.
QUESTA SERA PRESSO L’ATLANTICO LIVE, IN VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, ALL’EUR,
È IN PROGRAMMA UN CONCERTO, SONO PREVISTI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE
DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma