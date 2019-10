Traffico Roma del 05-10-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA UN INCIDENTE, TRA LE USCITE DELLA ROMA

FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE PER CHI PROVIENE DA FIUMICINO E DEVE IMMETTERSI

SUL RACCORDO ANULARE.

E SEMPRE SULLA ROMA FIUMICINO, ANCORA CODE, TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL

CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR.

SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO CONGESTIONATO E CODE, TRA VIA

CASILINA E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA NUOVA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GROTTAROSSA E VIA DEI

DUE PONTI, VERSO CORSO DI FRANCIA.

QUESTA SERA PRESSO L’ATLANTICO LIVE, IN VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, ALL’EUR,

È IN PROGRAMMA UN CONCERTO, SONO PREVISTI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE

DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

OGGI E DOMANI È CHIUSA TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA NELL’INTERA TRATTA

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB.

AUTORE: MARINA RICCOMI

