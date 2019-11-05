Traffico Roma del 05-11-2019 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL GRA A TOR CERVARA E
SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA..
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL
LATTE.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, SULLA
VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA
DI MALAFEDE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma