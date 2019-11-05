Traffico Roma del 05-11-2019 ore 09:00
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA TIBURTINA A PARTIRE DAL
GRA RISPETTIVAMENTE SINO VIA AURELIA ANTICA E SINO A TOR CERVARA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI,
INCOLONNAMENTI A TRATTI SINO A VIALE CASTRENSE; MENTRE VERSO LO STADIO
OLIMPICO CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA DALLA NOMENTANA ALLA
TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA, MENTRE IN
ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TIBURTINA, E DA VIA DI MONTESPACCATO
ALLA VIA DEL MARE.
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE DI 3 KM, PER INCIDENTE, DA TORRENOVA AL
GRA VERSO LA CAPITALE.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI LIDO NORD, LA LINEA FERROVIARIA ROMA
– LIDO È RALLENTATA SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma