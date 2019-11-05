Traffico Roma del 05-11-2019 ore 09:30
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TRAFFICATO TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO CODE SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL
MARMO, POI A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD ALLA TIBUTINA, E DALLA CASILINA ALLA LAURENTINA.
CODE ANCHE IN ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA, DALLA PISANA ALLA PONTINA
E DALL’APPIA ALLA TIBURTINA.
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD CODE DI 3 KM, PER INCIDENTE, TRA MONTEPORZIO
CATONE ED IL GRA VERSO LA CAPITALE.
AL DELLA VITTORIA CHIUSA VIA ACHILLE PAPA A CAUSA INTERVENTO VIGILI DEL
FUOCO IN DIREZIONE VIALE CARSO: PER VERIFICA STABILITÀ ALBERATURE.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI LIDO NORD, LA LINEA FERROVIARIA ROMA
– LIDO È RALLENTATA SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma