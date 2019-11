Traffico Roma del 05-11-2019 ore 10:30

TRAFFICATO TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara a via fiorentini verso la

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO CODE SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

incolonnamenti anche verso san giovanni dalla salaria alla tiburtina e da

largo passamonti a viale castrense.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA

TIBUTINA, DALLA CASILINA ALL’ardeatina e tra laurentina e pontina.

CODE ANCHE IN ESTERNA DALLA pisana alla via del mare, dall’ardeatina alla

tuscolana e dalla casilina alla tiburtina.

AL DELLA VITTORIA CHIUSA VIA ACHILLE PAPA IN DIREZIONE VIALE CARSO A CAUSA

di una verifica di stabilità da parte dei VIGILI DEL FUOCO.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA tor de cenci all’eur, e SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI ACILIA

