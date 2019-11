Traffico Roma del 05-11-2019 ore 11:30

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA

di grottarossa.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE dalla salaria SINO A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mEntre verso san giovanni RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA

DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA E viale castrense.

sul tratto urbano dell’a24 roma-teram o code da portonaccio alla tang. est

verso il centro.

a primavalle incolonnamenti su Via di Torrevecchia fra Via della Valle dei

Fontanili e Via Cesare Lombroso.

rallentamenti anche al trionfale su Via della Pineta Sacchetti sino a Largo

Agostino Gemelli, a partire da via s.cleto papa verso il policlinico

gemelli, e a partire dalla galleria giovanni xxiii verso primavalle.

AL PORTUENSE senso unico alternato SU Via della Magliana IN Prossimità DI

Via Caprese A CAUSA di UN ramo pericolante.

A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE DA VITINIA A VIA DI

MEZZOCAMMINO VERSO L’EUR.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma