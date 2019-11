Traffico Roma del 05-11-2019 ore 14:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANILARE

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A

VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ.

AL TRIONFALE TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA

SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE

CASTRENSE.

ALLA GARBATELLE è CHIUSA PER UN VEICOLO IN PANNE LA CIRCONVALLAZIONE

OSTIENSE NEL TRATTO E DIREZIONE TRA VIA CARLO CITERNI E PONTE SETTIMIA

SPIZZICHINO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma