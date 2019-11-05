Traffico Roma del 05-11-2019 ore 14:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANILARE
A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A
VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ.
AL TRIONFALE TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE
CASTRENSE.
ALLA GARBATELLE è CHIUSA PER UN VEICOLO IN PANNE LA CIRCONVALLAZIONE
OSTIENSE NEL TRATTO E DIREZIONE TRA VIA CARLO CITERNI E PONTE SETTIMIA
SPIZZICHINO.
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma