Traffico Roma del 05-11-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE TRA L’USCITA PER

VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER VIA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA;

PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO FINO ALLA VIA APPIA. LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA

ALLA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

AL TRIONFALE TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA

SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO

STADIO OLIMPICO E CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST NELLA STESSA

DIREZIONE CODE DA VIALE SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.

A ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA

ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE ENTRAMBE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma