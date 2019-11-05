Traffico Roma del 05-11-2019 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE TRA L’USCITA PER
VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER VIA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA;
PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO FINO ALLA VIA APPIA. LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA
ALLA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
AL TRIONFALE TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO
STADIO OLIMPICO E CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST NELLA STESSA
DIREZIONE CODE DA VIALE SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
A ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA
ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE ENTRAMBE.
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma