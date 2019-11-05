Traffico Roma del 05-11-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A
TRATTI PER TRAFFICO DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA.
LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA
MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE SULLA
TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E
LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE
CITORIO NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO;
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA.
AL COLLATINO CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO
GIORDANI E VIA COLLATINA NELLE DUE DIREZIONI
A ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA
ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE ENTRAMBE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma