Traffico Roma del 05-11-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A

TRATTI PER TRAFFICO DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA.

LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE SULLA

TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E

LUNGO VIALE CASTRENSE.

IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE

CITORIO NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO;

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA.

AL COLLATINO CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO

GIORDANI E VIA COLLATINA NELLE DUE DIREZIONI

A ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA

ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE ENTRAMBE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma