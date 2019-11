Traffico Roma del 05-11-2019 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE

DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA

TERAMO; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA

TUSCOLANA.

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO: CODE DALLA TANGENZIALE

EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

in centro PER UN ALTRO INCIDENTE rallentamenti in piazza dei cinquecento.

IN PIAZZA DI MONTE CITORIO è in pieno svolgimento una manifestazione

NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE VERSO S.

GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO

VIALE CASTRENSE.

a sud della capitale code sulla via c. colombo DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma