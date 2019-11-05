Traffico Roma del 05-11-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
TERAMO; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA
TUSCOLANA.
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO: CODE DALLA TANGENZIALE
EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
in centro PER UN ALTRO INCIDENTE rallentamenti in piazza dei cinquecento.
IN PIAZZA DI MONTE CITORIO è in pieno svolgimento una manifestazione
NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE VERSO S.
GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO
VIALE CASTRENSE.
a sud della capitale code sulla via c. colombo DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma