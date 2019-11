Traffico Roma del 05-11-2019 ore 18:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA

PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA –

FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via

Celestino Rosatelli, CI TROVIAMO IN ZONA PONTE DI NONA.

traffico intenso sulle principali strade consolari.

TRAFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST,

ALTRE CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

INCOLONNAMNENTI SULLA TANGENZIALE EST ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIALE

CASTERNSE AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO ED ANCHE PER

INCIDENTE DALLA TANGENZIALE EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO

ANULARE E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA C. COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma