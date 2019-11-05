Traffico Roma del 05-11-2019 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA
VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA –
FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA
NOMENTANA.
POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DEI CINQUECENTO
TRAFFICO RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA
DI Via Celestino Rosatelli, CI TROVIAMO IN ZONA PONTE DI NONA.
traffico intenso sulle principali strade consolari.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E,
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, ALTRE CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ALLA TANGENZIALE NELLE DUE DIREZIONI, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN
INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CANTRO CITTà.
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE SULL’AUTOSTRADA PER Fiumicino Da
Via Isacco Newton AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE
Fiumicino.
CODE SULLA VIA C. COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE OSTIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma