Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19:30

RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO,

SPOSTAMENTI ULTERIORMENTE PENALIZZATI DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO

TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO.

sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra le uscite

nomentana e la rustica e dalla casilina alla via appia.

In carreggiata esterna incolonnamenti a tratti a partire dal bivio per la

roma fiumicino sino alla tuscolana.

traffico congestionato sulla tangenziale con lunghe code tra il bivio per

la roma l’aquila e l’uscita nomentana nelle due direzioni. code inoltre

dalla galleria giovanni xxiii a via salaria e ancora dall’uscita verano

porta maggiore a viale castrense.

disagi in via tiburtina dove ci sono code per un incidente avvenuto in

prossimità della stazione. altro incidente al prenestino in via anagni

all’altyezza di via dei gordiani, inevitabili le ripercussioni.

sulla cristoforo colombo lunghe code dal raccordo a via di malafede. code

anche in diversi tratti della via del mare, in via appia pignatelli, via di

tor carbone. ci sono code sulla via ardeatina da fonte meravigliosa al

raccordo, code anche all’altezza del divino amore a causa di un incidente.

