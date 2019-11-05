Traffico Roma del 05-11-2019 ore 20:00
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STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO ANCHE SE È ANCORA
INTERESSATO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO
E ULTERIORMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO
L’HINTERLAND CAPITOLINO.
SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È COMUNQUE TORNATA SCORREVOLE UN PO’
SU TUTTO L’ANELLO, RESTANO CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DAL
BIVIO EPR LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA
ABBIAMO ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE CON LUNGHE CODE TRA
IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E L’USCITA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE INOLTRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E ANCORA
DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE.
CI SONO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA
CODE A PARTIRE DALL’EUR SINO ALL’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA. CONSIGLIAMO
A COLORO CHE SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN CERTO ANTICIPO O
NATURALMENTE UN PERCORSO ALTERNATIVO.
DISAGI IN VIA TIBURTINA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN
PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE. ALTRO INCIDENTE AL PRENESTINO IN VIA ANAGNI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GORDIANI, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE. CODE
ANCHE IN DIVERSI TRATTI DELLA VIA DEL MARE, IN VIA APPIA PIGNATELLI, VIA DI
TOR CARBONE. CI SONO CODE SULLA VIA ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL
RACCORDO, CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE A CAUSA DI UN INCIDENTE.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma