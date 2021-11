Traffico Roma del 05-11-2021 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è rallentato il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Pontina è l’uscita per Roma Sud verso la Tiburtina il traffico anche in entrata in città sulla Flaminia per i lavori dopo il ponte del raccordo andiamo invece nel quartiere San Basilio è stato risolto l’incidente in Piazza Urbania in direzione di via Muggia ed è stata ripristinata la circolazione in via San Severino Marche Per quanto riguarda il trasporto pubblico è stata riaperta al servizio viaggiatori la stazione Re di Roma della metro a dettagli di queste altre notizie sul sito ma punto luceverde.it è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma