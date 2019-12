Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07:30

INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E

L’APPIA E BREVI FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL

RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.

SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.

LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO , TUTTO

VERSO ROMA.

PER I TRENI, DISAGI SULLA LINEA VITERBO ROMA DOVE SONO STATE FATTE DELLE

SOPPRESSIONI DI CORSE

NEL QUARTIERE AURELIO , DA OGGI E FINO AL 31 DICEMBRE IN VIA DI TORRE

ROSSA IL TRATTO TRA P.ZZA V. CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA, SARA’

INTERESSATO DA LAVORI DI PULIZIA, DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEI DUE

SENSI DI MARCIA, DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO

