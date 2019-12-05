Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07:30
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INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’APPIA E BREVI FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO , TUTTO
VERSO ROMA.
PER I TRENI, DISAGI SULLA LINEA VITERBO ROMA DOVE SONO STATE FATTE DELLE
SOPPRESSIONI DI CORSE
NEL QUARTIERE AURELIO , DA OGGI E FINO AL 31 DICEMBRE IN VIA DI TORRE
ROSSA IL TRATTO TRA P.ZZA V. CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA, SARA’
INTERESSATO DA LAVORI DI PULIZIA, DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEI DUE
SENSI DI MARCIA, DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma