Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08:00
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INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA FLAMINIA,
CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E
LA TIBURTINA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA
DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO PASSAMONTI
A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A
PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE
CORNELIA.
CI VIENE SEGNALATO OLIO SULL’ASFALTO IN PRATI SU VIA ANDREA DORIA VERSO
VIALE DELLE MILIZIE
SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA
IL RACCORDOE VIA DEI DUE PONTI.
LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA DA VIA ETTORE ROMAGNOLI E LA TANGENZIALE EST
VERSO L CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA E
PROSEGUENDO DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO , TUTTO VERSO ROMA.
PER I TRENI, DISAGI SULLA LINEA VITERBO ROMA DOVE SONO STATE FATTE DELLE
SOPPRESSIONI DI CORSE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma