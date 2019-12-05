Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08:30
Più informazioni su
SI STA IN FILA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE
CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA
PRENESTINA E LA TIBURTINA.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI
PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO PASSAMONTI A
VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE FILE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A
VIA DEI MAFFEI,
RALLENTAMENTI PER OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI
SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, .SU VIA DEI PRATI
FISCALI DA VIA CAVRIGLIA A VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA DA VIA ETTORE ROMAGNOLI E LA TANGENZIALE EST
VERSO L CENTRO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E L’EUR
SULLA VIA ARDEATINA ALTRE FILE DAL DIVINO AMORE AL RACCORDO E DA VIA ANDRA
MILLEVOI A VIA DI TORRICOLA VERSO IL CENTRO.
SULLA STATALE PONTINA, DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO , TUTTO
VERSO ROMA.MENTRE SULLA VIA DEL MARE FINO A TOR DI VALLE
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma