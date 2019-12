Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09:30

SI STA IN FILA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE

CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E

L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA

ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED UN INCIDENTE CON CODE E’ AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA

NOMENTANA, SEMPRE PER INCIDENTE

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO

CON LA A24 A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA TIBURTINA I A VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI,

RALLENTAMENTI PER OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI

ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI ED IN PRATI SU VIA ANDRA DORIA

DISAGI IN VIA ANASTASIO II E SU VIA CIPRO

SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA MASSAROSA , SU VIA DELLA

PINETA SACCCHETTI TRA VIA DI SAN CLEMENTE PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI

DIREZIONE TRIONFALE, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, .SU VIA DEI PRATI

FISCALI DA VIA CAVRIGLIA A VIA SALARIA.

SULLA TUSCOLANA INVECE TRA VIA DEI PONTI DELLE SETTE MIGLIA A VIALE

PARMIRO TOGLIATTI

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E L’EUR

SULLA VIA ARDEATINA ALTRE FILE DA VIA ANDRA MILLEVOI A VIA DI TORRICOLA

VERSO IL CENTRO.

SULLA STATALE PONTINA, DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO , TUTTO

VERSO ROMA.MENTRE SULLA VIA DEL MARE FINO A TOR DI VALLE

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma