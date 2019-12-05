Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09:30
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SI STA IN FILA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE
CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED UN INCIDENTE CON CODE E’ AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA
NOMENTANA, SEMPRE PER INCIDENTE
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO
CON LA A24 A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA TIBURTINA I A VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI,
RALLENTAMENTI PER OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI ED IN PRATI SU VIA ANDRA DORIA
DISAGI IN VIA ANASTASIO II E SU VIA CIPRO
SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA MASSAROSA , SU VIA DELLA
PINETA SACCCHETTI TRA VIA DI SAN CLEMENTE PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI
DIREZIONE TRIONFALE, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, .SU VIA DEI PRATI
FISCALI DA VIA CAVRIGLIA A VIA SALARIA.
SULLA TUSCOLANA INVECE TRA VIA DEI PONTI DELLE SETTE MIGLIA A VIALE
PARMIRO TOGLIATTI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E L’EUR
SULLA VIA ARDEATINA ALTRE FILE DA VIA ANDRA MILLEVOI A VIA DI TORRICOLA
VERSO IL CENTRO.
SULLA STATALE PONTINA, DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO , TUTTO
VERSO ROMA.MENTRE SULLA VIA DEL MARE FINO A TOR DI VALLE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma