Traffico Roma del 05-12-2019 ore 10:00
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SI STA IN FILA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE
CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA DIVERSI GLI INCIDENTI CON CODE TRA LA
CASSIA BIS E LA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI STRA LA
PRENESTINA E LA NOMENTANA,
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE E TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO LO STADIO E E DA TIBURTINA I A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO L’AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA A VIA DEI
MAFFEI,
RALLENTAMENTI PER OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI .
ALTRI DISAGI IN VIA ANASTASIO II E SU VIA CIPRO
SULLA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA MASSAROSA , SU VIA DELLA
PINETA SACCCHETTI TRA VIA DI SAN CLEMENTE PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI,
SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, .SU VIA DEI PRATI
FISCALI DA VIA CAVRIGLIA A VIA SALARIA.
UN INCIDENTE SI SEGNALA IN VIA NOMENTANA EI PRESSI VIA XXI APRILE
SULLA TUSCOLANA INVECE TRA VIA DEI PONTI DELLE SETTE MIGLIA A VIALE PARMIRO
TOGLIATTI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E L’EUR
IUN INCIDENTE PROVOCA FILE SULLA LAURENTIN ALTEZZA VIA DEI SOMMOZZATORI
UNO ANCORA IN VIA DI GROTTAPERFETTA NEI PRESSI DI VIA PRIMO CANRERA U
SULLA PONTINA, DA TOR DAL RACCORDO I A VIALE OCEANO ATLANTICO .MENTRE SULLA
VIA DEL MARE FINO A TOR DI VALLE, ,TUTTO VERSO ROMA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma