Traffico Roma del 05-12-2019 ore 11:30

TRAFFICO NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE

EST

UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA

GUALTIERO CASTELLINI

A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO

NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA

RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO

TERMINE PREVISTO NELLA GIORNATA ODIERNA PER I LAVORI AL VILLAGGIO

OLIMPICO, CON CHIUSURA IN VIA GRAN BRETAGNA TRA VIALE XVII OLIMPIADE E

VIALE DE COUBERTIN.

OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8

ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI

PARTECIPANTI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma