Traffico Roma del 05-12-2019 ore 12:30
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TRAFFICO NORMALIZZATO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
IN CITTÀ SULLA SALARIA RESTANO LE CODE TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST
UN INCIDENTE SI SEGNALA ANCORA SU VIALE PARIOLI IN PROSSIMITÀ DI VIA
GUALTIERO CASTELLINI
A LIDO DI OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEGLI ALDOBRANDINI TRA VIA RUTILIO
NAMAZIANO ED IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MENTRE VIA OLETTA È STATA
RIAPERTA TRA VIALE DELLA VITTORIA E VIA POGGIO DI VENACO
TERMINE PREVISTO NELLA GIORNATA ODIERNA PER I LAVORI AL VILLAGGIO
OLIMPICO, CON CHIUSURA IN VIA GRAN BRETAGNA TRA VIALE XVII OLIMPIADE E
VIALE DE COUBERTIN.
OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma