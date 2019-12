Traffico Roma del 05-12-2019 ore 13:30

IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DI VIA

CARDINALE TRIPEPI

OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8

ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI

PARTECIPANTI.

DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO.

MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA DI

INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO

DI NATALE A CUI PRENDERANNO PARTE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE, NONCHÉ

NUMEROSI FEDELI.

POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE .

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma