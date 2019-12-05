Traffico Roma del 05-12-2019 ore 14:30
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IN VIA GREGORIOVII INCIDNETE CON DISAGI AL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DI VIA
CARDINALE TRIPEPI
OGGI E DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA HA LUOGO UN CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
DALLE 14:30 ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO.
MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO
DI NATALE A CUI PRENDERANNO PARTE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE, NONCHÉ
NUMEROSI FEDELI.
POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE .
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma