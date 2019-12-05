Traffico Roma del 05-12-2019 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E IN QUELLA INTERNA TRA NOMENTANA E LO
SVINCOLO A24
ANCHE DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO
DALLE 8 ALLE 13:30. POSSIBILI LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE
L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO.
MENTRE ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA SAN PIETRO, AVRÀ LUOGO LA CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO
DI NATALE A CUI PRENDERANNO PARTE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE, NONCHÉ
NUMEROSI FEDELI.
POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE .
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma