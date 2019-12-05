RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17:00

di - 05 Dicembre 2019 - 17:00

Più informazioni su


SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO
 
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO 
 
LUNGHE CODE PER INCIDNTE ANCHE  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA OSPEDALE S,ANDREA E LA PRENESTINA
FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO.
IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA
NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, NUMEROSI I
FEDELI PRENENTI,   POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE .
DOMANI  PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN  CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SONIA CEWRQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su