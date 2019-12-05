Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17:00
Più informazioni su
SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO
LUNGHE CODE PER INCIDNTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA OSPEDALE S,ANDREA E LA PRENESTINA
FINO ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO.
IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA
NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, NUMEROSI I
FEDELI PRENENTI, POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE .
DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SONIA CEWRQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma