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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 17:30

di - 05 Dicembre 2019 - 17:30

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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE 
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IN CARREGGIATA INTERNA
TRA OSPEDALE S’ANDREA E LO SVINCOLO A24 
 
SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO
 
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO 
 
FINO  ALLE 19 POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA ALFONSO CAPECELATRO.
IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA
NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE E L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, NUMEROSI I
FEDELI PRENENTI,   POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE .
DOMANI  PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN  CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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