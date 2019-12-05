Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:00
Più informazioni su
SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO
DEGLI UBALDI
PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA
PRENESTINA
CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E LA SALARIA VERSO LO
STADIO E IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVCINOLO A24
SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma