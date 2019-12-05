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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:00

di - 05 Dicembre 2019 - 19:00

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SU VIA AURELIA  INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO
DEGLI UBALDI 
 
PER ALTRO INCIDENTE  RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO 
 
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA
PRENESTINA 
 
CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST 
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E LA SALARIA VERSO LO
STADIO E IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVCINOLO A24 
 
SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO  RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE 
 
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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