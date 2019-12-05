Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19:30
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IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL TRAFFICO
SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA
POMPILIO
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E
SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO
E PISANA
CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E NOMENTANA VERSO LO STADIO
E IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVINCOLO A24
SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma