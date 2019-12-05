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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20:00

di - 05 Dicembre 2019 - 20:00

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IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO 
 
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
 CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST 
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI
FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO  A24 
 
SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO  RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE 
DOMANI  PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN  CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
 
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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