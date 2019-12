Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20:00

IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO



SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA

TANGENZIALE EST

FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI

FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24



SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA

FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE

DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8

ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO DEI

PARTECIPANTI.



PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma