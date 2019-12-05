Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20:00
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IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI
FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
SULLA A24 LUNGO IL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE
DOMANI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA E’ IN PORGRAMMA UN CONCORSO DALLE 8
ALLE 13:30. INEVITABILI DIFFICOLTÀ AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma