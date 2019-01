Traffico Roma del 06-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE

INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA

VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE.

OGGI SI CELEBRA L’EPIFANIA, E, COME DI CONSUETO, SONO NUMEROSI GLI EVENTI

IN PROGRAMMA.

DALLE 8:30 N PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA

BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PROVENIENTI DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL

DIVINO AMORE SI RITROVERANNO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ PER RAGGIUNGERE

INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA

CONCILIAZIONE.

E SEMPRE A SAN PIETRO ALLE 10:00 PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E

SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E LA

CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.

DALLE 9,30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”

PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA, A CINECITTÀ, ATTRAVERSANDO LA TUSCOLANA,

L’APPIA E LE CAPANNELLE.

TORNA PER UN GIORNO LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI

STRADE DEL CENTRO NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA

A PIAZZALE DELLE CANESTRE.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma