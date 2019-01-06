Traffico Roma del 06-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE
INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA
VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE.
OGGI SI CELEBRA L’EPIFANIA, E, COME DI CONSUETO, SONO NUMEROSI GLI EVENTI
IN PROGRAMMA.
DALLE 8:30 N PROGRAMMA LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA
BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PROVENIENTI DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL
DIVINO AMORE SI RITROVERANNO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ PER RAGGIUNGERE
INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA
CONCILIAZIONE.
E SEMPRE A SAN PIETRO ALLE 10:00 PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E
SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.
DALLE 9,30 LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”
PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA, A CINECITTÀ, ATTRAVERSANDO LA TUSCOLANA,
L’APPIA E LE CAPANNELLE.
TORNA PER UN GIORNO LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI
STRADE DEL CENTRO NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA
A PIAZZALE DELLE CANESTRE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma