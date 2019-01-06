Traffico Roma del 06-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE,
ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA: POSSIBILI RALLENTAMENTI.
RIMANIAMO IN ZONA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA
VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE.
IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A
CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI
RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA.
NUMEROSI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA ODIERNA IN CUI SI CELEBRA
L’EPIFANIA:
IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA
BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE
TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI RITROVERANNO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ PER
RAGGIUNGERE INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA
DELLA CONCILIAZIONE.
E SEMPRE A SAN PIETRO ALLE 10:00 PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E
SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.
TRA POCO, ALLE 9:30 SI SVOLGERÀ LA XXVII EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA
“CORRI PER LA BEFANA”: PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEMONIA, A CINECITTÀ,
ATTRAVERSANDO LA TUSCOLANA, L’APPIA E LE CAPANNELLE.
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE TORNA AD ESSERE ATTIVA, SOLO PER OGGI, LA
NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO: LA
FASCIA ORARIA DI ESERCIZIO È DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A
PIAZZALE DELLE CANESTRE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma