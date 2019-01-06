Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA
DI OLIO SUL MANTO STRADALE.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA
BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE
TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI RITROVERANNO TRA POCO IN PIAZZA BOCCA DELLA
VERITÀ PER RAGGIUNGERE INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO
LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE.
PROPRIO A SAN PIETRO IN CORSO LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON PAPA
FRANCESCO, SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E
LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.
NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, FINO ALLE 13:00 IN SVOLGIMENTO LA GARA
PODISTICA “LA CORSA DEL GIOCATTOLO”
A PIETERALATA FINO ALLE 17 CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
E LARGO ANTONIO BELTRAMELLI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”.
MANIFESTAZIONI LEGATE ALL’EPIFANIA ANCHE AD OSTIA: PER QUESTO MOTIVO È
CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A
CORSO DUCA DI GENOVA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE SARANNO
ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma