Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10:30

ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA

DI OLIO SUL MANTO STRADALE.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA

BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE

TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI RITROVERANNO TRA POCO IN PIAZZA BOCCA DELLA

VERITÀ PER RAGGIUNGERE INSIEME SAN PIETRO ED UNIRSI AD UN CORTEO STORICO

LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE.

PROPRIO A SAN PIETRO IN CORSO LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON PAPA

FRANCESCO, SUCCESSIVAMENTE, A MEZZOGIORNO, CI SARÀ LA RECITA DELL’ANGELUS E

LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI.

NELL’AREA DI VILLA BORGHESE, FINO ALLE 13:00 IN SVOLGIMENTO LA GARA

PODISTICA “LA CORSA DEL GIOCATTOLO”

A PIETERALATA FINO ALLE 17 CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA

E LARGO ANTONIO BELTRAMELLI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA

MANIFESTAZIONE “LA BEFANA AL MUNICIPIO IV”.

MANIFESTAZIONI LEGATE ALL’EPIFANIA ANCHE AD OSTIA: PER QUESTO MOTIVO È

CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A

CORSO DUCA DI GENOVA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE SARANNO

ATTIVE DALLE 14 ALLE 19.

